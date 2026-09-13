La devoción vuelve al santuario de Amil en unos Milagros que siguen sumando feligreses

La primera procesión de la jornada se celebró a altas horas de la madrugada, bajo la luz de las antorchas Cedida

La peregrinación volvió a protagonizar hoy la Gran Romaría dos Milagros. Miles de caminantes, grupos y familias cumplieron con una tradición que se remonta al siglo XVIII y que tiene como destino final Amil.

Como toda peregrinación, esta se puede realizar en cualquier momento del año y no es necesario cumplir un número estipulado de kilómetros, pero es en septiembre, y concretamente en la madrugada previa a la romaría, cuando miles de devotos comienzan a desfilar hasta Moraña. Y así mismo fue como hoy el santuario se colmó de feligreses desde las primeras horas de la madrugada para realizar sus ofrendas ante la Virgen, pedir por sus seres queridos o agradecer promesas cumplidas. Con fotos, estampitas o deseos escritos en papel accedían en fila al santuario para venerar la imagen de la Virgen.

Fue a las 4:30 horas cuando las campanas del santuario rompieron el silencio para anunciar el comienzo del día grande en Amil y acompañar a la Santísima en la primera procesión de la jornada, rodeados de antorchas. Poco a poco, vecinos, peregrinos y visitantes se fueron acercando hasta el lugar y a las 13:00 horas llegó otro de los momentos más esperados: la procesión de las Sagradas Imágenes.

El tiempo acompañó y el ambiento no cesó en Moraña ya que en el exterior del santuario la música y el pulpo se encargaron que retener a muchos que decidieron disfrutar de una de las romerías más conocidas y concurridas de Galicia.

La programación continuará en Amil hasta finales de septiembre, con actos religiosos hasta el día 27. El próximo sábado la gran protagonista será la verbena de El Combo Dominicano, y el domingo 20, la Festa da Nosa Señora de Guadalupe con las tradicionales pujas de las ofrendas.