As Moiras pide explicaciones al alcalde de Moraña por la no ejecución de los fondos del Pacto contra Violencia de Género de 2024

El colectivo As Moiras el día en el que se presentó a la ciudadanía Cedida

El colectivo feminista As Moiras muestra su “preocupación” por la gestión de las políticas de igualdad en el municipio y denuncia que el Concello de Moraña “deixou sen comprometer o 100% dos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero” de 2024.

La asociación llega a esta conclusión tras el análisis de la resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, publicada en el BOE, en la que el Concello de Moraña registra un saldo de 2.245,60 euros en concepto de remanente de fondos no comprometidos. Una cifra que, apuntan desde As Moiras, “coincide exactamente coa contía total concedida polo Estado” al municipio, “o que evidencia que ditos recursos non foron aplicados no período para o que foron deseñados”.

La normativa establece que estos fondos tienen carácter finalista, por lo que los remanentes no comprometidos se mantienen en las cuentas municipales para esta misma finalidad. Por ello, de los 4.167,05 euros asignados a Moraña para 2026, el Estado transferirá ahora, de forma directa, 1.921,45. El colectivo incide en que no se trata de un “recorte externo”, sino que responde a la “inacción municipal á hora de executar os recursos no momento preciso”.

Además, recuerdan que estos fondos fueron diseñados para responder a necesidades urgentes, por lo que piden al alcalde, Sito Gómez, “explicacións públicas” sobre los motivos por los que no se ejecutó la asignación de 2024