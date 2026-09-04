Moraña impulsa un cambio urbanístico para crear un gran espacio público en Santa Lucía

Ámbito afectado por los cambios urbanísticos promovidos por el gobierno local

El Concello de Moraña promoverá una modificación urbanística que afecta al campo de la fiesta de Santa Lucía y con la que se busca crear en esa zona un gran espacio público con equipamientos muincipales. El cambio es necesario, según el gobierno que preside Sito Gómez, porque una parte de esa explanada está tipificada como suelo urbanizable y otra como rústico. La idea es reordenar todo el ámbito como espacio público urbanizable y mejorar los trazados de los viales previstos, conseguir zonas verdes y aumentar la oferta de servicios en la localidad.

La zona afectada por esta modificación puntual del PXOM es la que está delimitada por la calle N-6, el límite con el núcleo de Mos y el camino que se dirige hacia la capilla de Nosa Señora da Concepción. Es un espacio muy utilizado por los vecinos en actos, ferias y como aparcamiento.

El alcalde morañés subraya la “importancia histórica” de estos cambios urbanísticos, al entender que están orientados a que “a capital municipal siga ampliándose de xeito ordenado, para que siga medrando e para que siga gañando servizos para os veciños e veciñas”.

Acciones previas

El regidor municipal recuerda dos cambios anteriores en la normativa urbanística y los define como “fundamentais” para el desarrollo de la localidad, ya que se aprobaron para la creación del suelo empresarial “que hoxe é o noso principald e emprego e riqueza” y para la ampliación del centro de salud.

El alcalde conservador entiende que el desarrollo de la que todos conocen como explanada es el próximo paso a seguir para una villa más moderna.