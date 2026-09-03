El alcalde de Moraña señala que las obras en Mane-Rebón permiten “corrixir unha inxustiza”

El alcalde supervisó el inicio de la sobras Concello

El inicio de las obras de modernización integral, ensancho y mejora del trazado de la carretera provincial Mane-Rebón supone para el alcalde de Moraña, Sito Gómez, la “correción dunha inxustiza perpetrada polo anterior goberno PSOE-BNG na Deputación de Pontevedra”, ya que “nin se atendeu ás nosas peticións nin ás necesidades dos veciños que circulaban por esta estrada, o que causou moitísimo malestar”, dijo el regidor, que agradeció la “sensibilidad” del actual presidente, Luis López.

La actuación se llevará a cabo en tres fases y la primera de ellas, la que acaba de arrancar, beneficia a un tramo de 1.324 metros entre los puntos kilométricos 2+300 y 3+624, en los que se procederá a la renovación de la capa de rodadura, la mejora del trazado con la eliminación de las curvas cerradas y la ampliación de la plataforma (desde los 4,5 metros hasta los siete de ancho), con carriles de tres metros cada uno y aceras de 50 centímetros en ambos márgenes.

El plazo de ejecución previsto es de seis meses. Posteriormente, están programadas dos fases más en otro tramo y finalmente en el recorrido entre los puntos 1+100 y 2+300, en los que se realizará una variante orientada a la mejora de la seguridad vial.

“Estamos nun día moi importante no que conseguimos, tras once anos de espera, poñer en marcha unha obra que é fundamental para o sur do noso concello, que vai reforzar a seguridade nuhas parroquias moi habitadas”, apunto Gómez.