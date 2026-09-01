Una inversión de 490.000 euros permitirá la creación de una senda peatonal en O Buelo

El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Moraña, Sito Gómez, en la firma del acuerdo

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, firmó con el alcalde de Moraña, Sito Gómez, el convenio para mejorar los espacios públicos y la creación de una senda peatonal en el lugar de O Buelo. La acción se enmarca dentro de la segunda convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra.

Así pues López y Gómez sellaron el acuerdo por el cual el organismo provincial aporta 417.800 euros, el 85% del presupuesto que asciende a 491.500 euros y que completa el Concello con una aportación de 73.000.

El responsable provincial declaró que "grazas ao bo proxecto que presentou Moraña foi beneficiario desta axuda importantísima, que reflicte o espírito da Deputación de crear espazos onde poidan convivir peóns e vehículos e tamén que, vivan onde vivan, a veciñanza vai ter melloras".

Acciones

El ámbito de actuación comprende, por una parte, el vial que comunica Santa Lucía en el límite con el núcleo rural de O Buelo y la Rúa número 7 y los viales interiores de la zona y el núcleo próximo de O Río. Las obras consisten en la mejora del pavimento actual y creación de un espacio público de uso peatonal para lo que se realizará una segregación de usos generando una senda peatonal de 2,50 metros de ancho mínimo y una calzada para dos carriles de circulación.

En cada uno de los extremos del camino, en la zona de entroncamiento con las calles 3 y 7, se generan dos plataformas únicas y ambas tendrán un uso de prioridad peatonal. La actuación incluye redes de pluviales y alcantarillado, cunetas de hormigón, nueva iluminación con balizas y señalización vertical y horizontal. "Faremos unha senda que vai conectar a rúa dos colexios co lugar do Buelo, unha contorna na que tamén axardinaremos unha praza", declaró el regidor morañés.

Más colaboración

La colaboración de la Diputación con el Concello de Moraña no se limita solo al Plan Extra. Desde la administración municipal recuerdan que el Concello recibió de manos del organismo provincial en estos tres anos de mandato un total de 3,3 millones a través de los distintos planes de cooperación aprobados. "Falamos de actuacións fundamentais para Moraña, onde o financiamento da Deputación é unha realidade", subrayó Luis López.