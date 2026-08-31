Vecinos de Moraña se reunirán este jueves para estudiar la situación de su centro de salud
El objetivo es sacar adelante una Plataforma por la Sanidad Pública que luche por un cambio en la villa
Vecinos y vecinas de Moraña se reunirán este jueves 3 de septiembre para abordar la situación de la sanidad pública en el concello. El encuentro, que tendrá lugar a las 20:30 horas en el Multiusos, busca reflexionar en conjunto sobre el estado de la atención primaria en el centro de salud y, en especial, sobre cómo esta realidad con la que lidian los morañeses se ha ido agravando en los meses de verano.
Ya la pasada semana vecinos de la villa comunicaron que se estaba trabajando para conformar lo que será una Plataforma por la Sanidad Pública, una iniciativa que algunos grupos municipales apoyaron desde el minuto uno al tratarse de una polémica que lleva años en el foco de la polémica.
Rubén Monteagudo Fernández, uno de los artífices de esta iniciativa, advierte que "houbo unha grave insuficiencia de profesionais médicos xa que a Xunta non cubriu as baixas nin as vacacións, chegando mesmo a desviar citas a centros de Caldas ou Cuntis".
Ante estas circunstancias, la reunión pretende servir también para trabajar en la respuesta que debe dar Moraña ante lo que consideran algo “insostible". Para Monteagudo, "é o momento de camiñar cara a unha plataforma unitaria, transversal e cohesionada, que sirva de voz e de muro de contención ante estes recortes continuados". Una plataforma "aberta a todos os veciños e veciñas, a título individual, así como a todo o tecido asociativo e a todas as organizacións locais, sen ningún tipo de exclusión".
El acto contará también con la presencia de miembros de otras plataformas locales por la sanidad pública que compartirán su experiencia.