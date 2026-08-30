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Moraña

Amil alegró el día a los paladares más exigentes con su ‘porquiño á brasa’

La celebración gastronómica juntó a decenas de comensales en torno a su manjar más exquisito

Fátima Frieiro
30/08/2026 18:59
Los porquiños empezaron a cocinarse a las cuatro de la madrugada
Los porquiños empezaron a cocinarse a las cuatro de la madrugada
Gonzalo Salgado
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Los paladares más exigentes se dieron por satisfechos gracias a una nueva edición de la Festa do Porquiño á Brasa. La parroquia morañesa de Amil consiguió una perfecta jornada de verano – pese a la semana previa de lluvias– que hizo que la programación se cumpliese al dedillo y que a las decenas de comensales que se acercaron hasta el lugar no les faltase de nada. El manjar más exquisito de este punto del municipio empezó a cocinarse a fuego lento a las dos de la madrugada por quienes controlan los fogones y saben perfectamente al punto que este debe llegar.

La música anunciando la jornada festiva ya empezó a las once de la mañana con los pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Polavila de Pontevedra y la Banda de Gaitas e Percusión Foula. Fue también lo que marcó la apertura oficial de la décima edición de la feria artesanal de la parroquia.

A la una menos cuarto hubo actuación de las dos formaciones anteriores y a partir de las dos empezó la gran comida popular con el ya tradicional sorteo de ‘porquiños’.

La cita – junto a la laureada Festa do Carneiro ao Espeto– es una de las más aplaudidas y multitudinarias de la localidad morañesa desde su creación y está organizada por la Asociación Gastronómica Cultural da Amil. El día terminó con juegos tradicionales y con la entrega de premios a los ganadores de los mismos.

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