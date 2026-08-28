Cuenta atrás en Amil para celebrar todo un mes cargado de actos religiosos y Milagros

Una de las procesiones que vivirá Amil durante sus Milagros D.A.

A falta de una semana, Moraña ya está lista para dar comienzo a un mes de actos religiosos. Será el próximo viernes 4 de septiembre con la novena solemne que precederá las grandes celebraciones de los tradicionales Milagros de Amil.

Desde ese día se podrá asistir a misas en el santuario a las 8:30 horas, a las 18:000, a las 19:00, a las 19:45, a las 20:30 y a las 21:30. El domingo 6 de septiembre será el único día de esa semana en el que la programación será distinta ya que se celebrará la Festa da Baixada da Santa con una eucaristía especial a las 12:00 horas acompañada por el Coro Cánticos de Amil y a las 20:00 horas tendrá lugar la procesión con la Banda de Música Nova Lira de Moraña.

Los actos religiosos continuarán hasta el viernes 11 de septiembre cuando, además de todos los actos litúrgicos, también habrá verbena a partir de las 22:30 horas con las orquestas Cinema y La Mega CDC.

Víspera de los Milagros

El sábado día 12, víspera de los Milagros, la jornada arrancará ya no solo con bombas de palenque, sino también con pasacalles y de nuevo una sucesión de eucaristías en el santuario. A las 21:00 horas la Banda Nova Lira ofrecerá un concierto y a las 22:00 comenzará la segunda verbena, esta amenizada por La Mega CDC y DJ Dieguiño.

Gran Romería de los Milagros

Como manda la tradición el domingo la jornada comenzará cuando cada uno lo decida, ya que serán miles las personas que caminarán en procesión a altas horas de la madrugada para llegar al santuario a primera hora de la mañana. Así, a las 4:30 horas tendrá lugar el Santo Rosario y la procesión con la Virgen iluminada por la luz de las velas. Los actos litúrgicos continuarán durante toda la mañana, así como los pasacalles, y a las 13:00 horas será el turno de la procesión de las Sagradas Imágenes. La música de la Banda de Caldas cerrará la programación del día grande con un concierto a las 21:00 horas, pero la celebración no acabará aquí, Amil continuará festejando sus Milagros hasta finales de mes con otra jornada especial el domingo 20 coincidiendo con la Festa da Nosa Señora de Guadalupe.

Una tradición espiritual

La previsión es que, un año más, miles de personas lleguen de distintos puntos de la provincia o incluso de concellos más alejados para celebrar esta popular romería, una peregrinación que puede recordar al Camino de Santiago pero que poco tiene que ver. “O Camiño ten outro atractivo a nivel gastronómico, ou a nivel de convivencia porque son varios días. Ademais hai moitas variantes. Aquí a xente que ven faino por tradición familiar e por motivos espirituais”, explica el párroco Daniel, responsable del santuario.

El sacerdote tiene claro que los motivos religiosos son los que llevan a estos feligreses hasta la parroquia de Amil recorriendo kilómetros de madrugada. “Aquí non hai unha catedral para facer fotos, a xente que ven é para ter un encontro coa Virxen”, sentencia.