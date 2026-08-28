Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

El BNG carga contra la planificación presupuestaria del gobierno

Fátima Pérez
28/08/2026 20:25
Portavoz del BNG de Moraña, Marcos Suárez
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal del BNG de Moraña critica la planificación presupuestaria y la falta de ajuste en el gasto público que propone el Partido Popular para este ejercicio.

Los nacionalistas explican que la nueva propuesta que presenta el gobierno local para un aumento presupuestario de 179.137 euros solo deja entrever que se actúa sin planificación, ya que, señalan, “con esta proposta, o noso concello pasará a ser un dos que máis gasto efectúa en festas populares, xa que ao crédito inicial de 225.000 euros establecido nos orzamentos se lle sumarán 50.000 euros a maiores, que supón un incremento de máis do 20% neste tipo de gasto”.

Para el BNG gobernar también significa establecer prioridades, hacer un uso responsable de los recursos públicos y poner los servicios a la ciudadanía por delante del gasto sin control, por ello consideran que esta política presupuestaria que está llevando a cabo el Partido Popular es un lastre para el Concello.

“Moraña necesita planificación, transparencia e prioridades claras, non máis gasto sen rumbo. Os cartos públicos deben estar ao servizo das persoas e das necesidades da vila”, sentencian los nacionalistas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620