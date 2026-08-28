El BNG carga contra la planificación presupuestaria del gobierno

Portavoz del BNG de Moraña, Marcos Suárez D.A.

El grupo municipal del BNG de Moraña critica la planificación presupuestaria y la falta de ajuste en el gasto público que propone el Partido Popular para este ejercicio.

Los nacionalistas explican que la nueva propuesta que presenta el gobierno local para un aumento presupuestario de 179.137 euros solo deja entrever que se actúa sin planificación, ya que, señalan, “con esta proposta, o noso concello pasará a ser un dos que máis gasto efectúa en festas populares, xa que ao crédito inicial de 225.000 euros establecido nos orzamentos se lle sumarán 50.000 euros a maiores, que supón un incremento de máis do 20% neste tipo de gasto”.

Para el BNG gobernar también significa establecer prioridades, hacer un uso responsable de los recursos públicos y poner los servicios a la ciudadanía por delante del gasto sin control, por ello consideran que esta política presupuestaria que está llevando a cabo el Partido Popular es un lastre para el Concello.

“Moraña necesita planificación, transparencia e prioridades claras, non máis gasto sen rumbo. Os cartos públicos deben estar ao servizo das persoas e das necesidades da vila”, sentencian los nacionalistas.