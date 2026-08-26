Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Moraña empieza a tejer la red para conformar una Plataforma por la Sanidad Pública

La previsión es que se convoque muy pronto una reunión con personas relacionadas con el sector

Fátima Pérez
26/08/2026 20:15
Centro de salud de Moraña
Centro de salud de Moraña
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Moraña comienza a mover los hilos para conformar una Plataforma por la Sanidad Pública en el concello. Se trata de una polémica que lleva años marcando las denuncias del grupo municipal del PSOE, quienes lamentan una situación “insostible” en el centro de salud. Ahora, valiéndose de un llamamiento público que se ha difundido en redes sociales, los socialistas manifiestan su disposición de participar en la creación de esta plataforma o en cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la atención en el municipio.

“Levamos anos denunciando a falta de profesionais, as dificultades para cubrir baixas e vacacións e participando nas mobilizacións realizadas para reclamar unha sanidade pública digna e de calidade”, apuntan.

Centro de salud de Moraña

El PSOE denuncia la situación de la sanidad en Moraña y pide no normalizar la falta de atención

Más información

Por su parte, el portavoz socialista, Xoel Souto Eiras, asegura que la previsión es que se convoque en los próximos días una reunión con personas directamente relacionadas con el sector para trabajar conjuntamente en constituir esta plataforma. “Estamos dispostos a sentarnos e traballar conxuntamente asociacións, profesionais, veciñanza e demais organizacións que queiran unir esforzos”,  apunta el edil.

Aunque aún es una idea en el aire, el PSOE considera que esta agrupación podría servir para aumentar la presión, exigir soluciones reales y conseguir una atención sanitaria “estable” en el municipio de Moraña. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620