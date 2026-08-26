Moraña empieza a tejer la red para conformar una Plataforma por la Sanidad Pública

Centro de salud de Moraña D.A.

Moraña comienza a mover los hilos para conformar una Plataforma por la Sanidad Pública en el concello. Se trata de una polémica que lleva años marcando las denuncias del grupo municipal del PSOE, quienes lamentan una situación “insostible” en el centro de salud. Ahora, valiéndose de un llamamiento público que se ha difundido en redes sociales, los socialistas manifiestan su disposición de participar en la creación de esta plataforma o en cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la atención en el municipio.

“Levamos anos denunciando a falta de profesionais, as dificultades para cubrir baixas e vacacións e participando nas mobilizacións realizadas para reclamar unha sanidade pública digna e de calidade”, apuntan.

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Por su parte, el portavoz socialista, Xoel Souto Eiras, asegura que la previsión es que se convoque en los próximos días una reunión con personas directamente relacionadas con el sector para trabajar conjuntamente en constituir esta plataforma. “Estamos dispostos a sentarnos e traballar conxuntamente asociacións, profesionais, veciñanza e demais organizacións que queiran unir esforzos”, apunta el edil.

Aunque aún es una idea en el aire, el PSOE considera que esta agrupación podría servir para aumentar la presión, exigir soluciones reales y conseguir una atención sanitaria “estable” en el municipio de Moraña.