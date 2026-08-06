Campolebón celebra el domingo su fiesta en honor al Carmen

Cartel de la celebración

Los vecinos de Campolebón (en Corrigatos, Moraña) ya lo tienen todo listo para la celebración de sus fiestas en honor a la Virxe do Carme. Serán este domingo durante todo el día. El espíritu festivo ya arrancará de mañana con la tirada de fuegos a las diez. A la una será la misa solemne cantada por la Coral Cánticos de Amil y, a continuación, será la procesión a cargo de la Banda Nova Lira de Moraña. A las dos de la tarde la misma formación ofrecerá un concierto. Por la tarde habrá colchonetas gratis para los niños y niñas y por la noche el fin de fiesta correrá a cargo del Grupo Mar Davila y del DJ JJ Compota.