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Moraña

Campolebón celebra el domingo su fiesta en honor al Carmen

Fátima Frieiro
06/08/2026 17:16
Cartel de la celebración
Cartel de la celebración
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Los vecinos de Campolebón (en Corrigatos, Moraña) ya lo tienen todo listo para la celebración de sus fiestas en honor a la Virxe do Carme. Serán este domingo durante todo el día. El espíritu festivo ya arrancará de mañana con la tirada de fuegos a las diez. A la una será la misa solemne cantada por la Coral Cánticos de Amil y, a continuación, será la procesión a cargo de la Banda Nova Lira de Moraña. A las dos de la tarde la misma formación ofrecerá un concierto. Por la tarde habrá colchonetas gratis para los niños y niñas y por la noche el fin de fiesta correrá a cargo del Grupo Mar Davila y del DJ JJ Compota.

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