La Diputación aumentará la seguridad viaria entre Moraña y Couso

Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra

La Diputación aprobó este viernes la inversión 465.000 euros en el concello de Moraña. Esta cantidad, señalaron, se destinará a llevar a cabo tres actuaciones diferentes.

La primera de ellas, que cuenta con un presupuesto de cerca de 265.000 euros, tiene como objetivo mejorar la seguridad viaria en la carretera EP-8201 que une el centro de la localidad con Santa Xusta y Couso.

El proyecto prevé actuar en un tramo de 240 metros que presenta inseguridad debido al escaso espacio que comparten tanto los vehículos como los peatones.

Los trabajos contemplan una intervención integral para ampliar la plataforma de la carretera, ganar espacio y, así, mejorar las condiciones de circulación. Además, se renovará la red de recogida de aguas pluviales con la instalación de nuevos tubos y arquetas, así como la creación de una cuneta que favorezca el drenaje.

Las obras, señaló el presidente de la Diputación, Luis López, incluirán la instalación de nuevas barreras de seguridad o la renovación de la señalización. "Trátase dunha actuación integral que nos permitirá transformar este tramo da estrada nun espazo máis seguro, cómodo e mellor preparado para as necesidades actuais da veciñanza e dos usuarios da vía”, indicó López.

Otros proyectos

Por otro lado, a través del plan +Provincia, la Diputación subvencionará otros dos proyectos en esta localidad. En concreto financiará la creación de una senda peatonal de 350 metros de longitud que unirá el centro urbano de Santa Lucía con el lugar de O Covelo.

Entre los trabajos se incluye la demolición del pavimento actual para ejecutar una senda de hormigón, la instalación de barandillas de protección o la señalización horizontal y vertical.

Por último, en esta partida, se incluirán las obras para mejorar el camino de acceso al lugar de Conles, zona en la que se instalará una nueva red de drenaje y pluviales, así como un firme que mejore el tránsito para vehículos y viandantes.