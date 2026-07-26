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Moraña

Moraña despacha más de 200 carneiros en una jornada de fiesta que abarrotó la Carballeira

El evento gastronómico se consolida como uno de los más multitudinarios de la comarca del Umia

Fátima Frieiro
26/07/2026 19:47
El Xantar volvió a ser un evento multitudinario en Moraña
El Xantar volvió a ser un evento multitudinario en Moraña
Mónica Ferreirós
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Moraña volvió a demostrar un año más que la Festa do Carneiro ao Espeto está más viva que nunca. Y no solo por la alta participación de todas las actividades programadas en días pasados, sino porque la jornada central – la del gran Xantar en la Carballeira de Santa Lucía– volvió a desbordar todas las previsiones.

Moraña

Búscate en la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña

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La localidad de Ulla-Umia despachó más de 200 carneiros que fueron asados durante horas para alcanzar el punto exacto, ese que pudieron disfrutar cientos de personas que saben que en esta fiesta –declarada de Interese Turístico Galego– se come mucho y se come bien. Los lotes habilitados se despacharon al completo y fueron decenas las familias y grupos de amigos que quisieron disfrutarlos en el entorno privilegiado de la Carballeira en el que la temperatura se mantuvo perfecta desde primera hora.

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