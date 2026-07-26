Moraña despacha más de 200 carneiros en una jornada de fiesta que abarrotó la Carballeira

El Xantar volvió a ser un evento multitudinario en Moraña Mónica Ferreirós

Moraña volvió a demostrar un año más que la Festa do Carneiro ao Espeto está más viva que nunca. Y no solo por la alta participación de todas las actividades programadas en días pasados, sino porque la jornada central – la del gran Xantar en la Carballeira de Santa Lucía– volvió a desbordar todas las previsiones.

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La localidad de Ulla-Umia despachó más de 200 carneiros que fueron asados durante horas para alcanzar el punto exacto, ese que pudieron disfrutar cientos de personas que saben que en esta fiesta –declarada de Interese Turístico Galego– se come mucho y se come bien. Los lotes habilitados se despacharon al completo y fueron decenas las familias y grupos de amigos que quisieron disfrutarlos en el entorno privilegiado de la Carballeira en el que la temperatura se mantuvo perfecta desde primera hora.