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Moraña

Exhibición del hombre contra la bestia en una Rapa da Amil que rezuma tradición centenaria

El curro del Monte Acibal se llenó para una nueva edición de la comunión de los caballos con los ‘apeitadores’

Fátima Frieiro
12/07/2026 20:44
El curro acogió por la tarde la tradicional rapa de la parroquia morañesa de Amil, en el Monte Acibal
El curro acogió por la tarde la tradicional rapa de la parroquia morañesa de Amil, en el Monte Acibal
Mónica Ferreirós
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Es un legado inmaterial que se remonta a siglos pasados y que en Amil conservan como el primer día: con respeto a la tradición y, sobre todo, a los animales. La Rapa das Bestas celebrada en el Monte Acibal volvió a demostrar que los ‘apeitadores’ saben cómo tratar a los caballos salvajes que –en esta época del año– son desparasitados y rapados por quienes llevan esta tradición grabada a fuego. Este enclave de Moraña volvió a centralizar un año más las actividades en torno al curro, con cientos de personas observando una tradición que en otros puntos de Galicia – como es el caso de Sabucedo– tienen consideración y aplauso internacional.

Por la mañana se reunieron los caballos que viven en libertad y ya por la tarde fue la “lucha” de los ‘apeitadores’ contra unas bestias que exhibieron su vitalidad y destreza. Con las manos desnudas y agarrándolos por la cabeza –no sin esfuerzo– los experimentados ‘apeitadores’ cumplieron con la tradición. Y hasta el año próximo.

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