Los apeitadores de Amil entrarán al curro este fin de semana en la tradicional Baixa das Bestas

Baixa das Bestas, en Moraña Cedida

Los apeitadores y las apeitadoras de Amil volverán a ofrecer un espectáculo de fuerza y destreza con los caballos salvajes del monte Acibal los días 9, 10, 11 y 12 de julio en la tradicional Baixa das Bestas, en Moraña. Esta cita forma parte del circuito de la Rapa das Bestas de Galicia, una fiesta cultural y turística que celebra su jornada más popular en Sabucedo.

Esta cita busca cumplir una labor de saneamiento y control de las manadas de caballos y bestias que viven en libertad en el monte, además de ser también un evento vistoso que atrae cada año a cientos de aficionados que disfrutan de la valentía de aquellos que entran al curro.

Programación

Así, la Baixa das Bestas comenzará mañana a las 21:30 horas con la proyección audiovisual ‘Xuntanza das Bestas’. El viernes tendrá lugar la gran cena campestre de la Asociación Cultural y Caballar Monte Acibal, encargada de organizar el evento, mientras que por la noche será el turno de la verbena con el grupo D’Noche.

El fin de semana serán los días grandes con curro el sábado a las 19:30 horas y, por la noche, verbena con las orquestas Marbella y Dolce Vita. El domingo las bestias volverán al desfilar a las 12:00 y a las 17:00 horas.