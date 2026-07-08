Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Los apeitadores de Amil entrarán al curro este fin de semana en la tradicional Baixa das Bestas

La cita, que forma parte del circuito de la Rapa das Bestas de Galicia, comenzará mañana con la proyección audiovisual ‘Xuntanza das Bestas’

Fátima Pérez
08/07/2026 12:44
Baixa das Bestas, en Moraña
Baixa das Bestas, en Moraña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los apeitadores y las apeitadoras de Amil volverán a ofrecer un espectáculo de fuerza y destreza con los caballos salvajes del monte Acibal  los días 9, 10, 11 y 12 de julio en la tradicional Baixa das Bestas, en Moraña. Esta cita forma parte del circuito de la Rapa das Bestas de Galicia, una fiesta cultural y turística que celebra su jornada más popular en Sabucedo.

Esta cita busca cumplir una labor de saneamiento y control de las manadas de caballos y bestias que viven en libertad en el monte, además de ser también un evento vistoso que atrae cada año a cientos de aficionados que disfrutan de la valentía de aquellos que entran al curro.

Programación

Así, la Baixa das Bestas comenzará mañana a las 21:30 horas con la proyección audiovisual ‘Xuntanza das Bestas’. El viernes tendrá lugar la gran cena campestre de la Asociación Cultural y Caballar Monte Acibal, encargada de organizar el evento, mientras que por la noche será el turno de la verbena con el grupo D’Noche.

El fin de semana serán los días grandes con curro el sábado a las 19:30 horas y, por la noche, verbena con las orquestas Marbella y Dolce Vita. El domingo las bestias volverán al desfilar a las 12:00 y a las 17:00 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620