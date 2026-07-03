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Moraña

El Carneiro comienza hoy en Moraña con cinco locales en la degustación Espétalle un Pincho

Fátima Pérez
03/07/2026 08:28
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Moraña inicia hoy su programación de la Festa do Carneiro ao Espero con el XV Espétalle un Pincho, una degustación gastronómica del producto estrella de la villa que el próximo domingo 26 de julio será el protagonista de una gran comida popular en la Carballeira.

Precisamente en este mismo lugar, a partir de las 21:00 horas, se podrán degustar hoy las distintas elaboraciones de carneiro preparadas por los bares y restaurantes de Moraña y por el chef arousano Miguel Mosteiro.

Moraña inicia la cuenta atrás para festejar su Carneiro todo este mes de julio

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En total en esta edición participarán cinco establecimientos locales: Casa Marcial, Taberna Casa Gaio, Café Bar Alborada, Parrillada San Roque, y Asador O Xavique.

Como cada año, la idea es sorprender con una noche de gastronomía, convivencia y la música de Algo pasa con Mery.  Además, esta será la primera cita de las fiestas, que continuarán mañana con la Feria de Artesanías, una exposición de bonsais en el Multiusos y, ya por la tarde, un obradoiro infantil, un desfile de moda organizado por With Love Entredos, degustación gratuita de paella, un sorteo de lotes cedidos por artesanos locales y el I Torneo 24 horas de fútbol sala ‘Vrasas’ organizado por la La Peña Espetad@s. 

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