Moraña inicia la cuenta atrás para festejar su Carneiro todo este mes de julio

Una pasada edición de la Festa do Carneiro ao Espeto en Moraña Mónica Ferreirós

Moraña cuenta los días para dar comienzo a las celebraciones de su ansiada Festa do Carneiro ao Espeto. En la que será su 57 edición, el Concello propone un mes completo de actividades para todos los públicos desde este viernes 3 de julio hasta el domingo 26, día grande de la celebración con la gran comida popular de Carneiro en la Carballeira de Santa Lucía.

Del 3 al 5 de julio

Así, la programación arrancará este viernes con el clásico ‘Espétalle un pincho’, una degustación de carneiro desde las 21:00 horas en la misma Carballeira. El sábado, a partir de las 11:00 horas, llegará la Feria de Artesanías, una exposición de bonsais en el Multiusos y, ya por la tarde, un obradoiro infantil, un desfile de moda organizado por With Love Entredos, degustación gratuita de paella y un sorteo de lotes cedidos por artesanos locales. Desde las 16:00 horas se celebrará también el I Torneo 24 horas de fútbol sala ‘Vrasas’ organizado por la La Peña Espetad@s en el pabellón.

El domingo día 5, a las 9:00 horas, arrancará la V BTT Carneiro ao Espeto y la andaina popular. Por su parte, la Asociación de Amigos do Acibal organiza para esa misma jornada la III exposición de perros de caza en la Carballeira de Santa Xusta.

Del 16 al 18 de julio

La programación se retomará el viernes 16 con obradoiros infantiles en el Multiusos desde las 10:30 horas, el sábado será el turno del Certamen de Corais Carneiro ao Espeto, a las 20:30 horas, organizado por la Coral Voces Amigas de Moraña, y el domingo la jornada volverá a estar marcada por el deporte con la XII Carreira do Carneiro ao Espeto a las 10:30 y con las finales del Torneo Interparroquial de Fútbol en el Campo do Buelo.

La Peña Espetad@s presenta su programa de actividades para el Carneiro ao Espeto en Moraña Más información

La semana grande, del 20 al 23 de julio

La semana grande arrancará el lunes 20 con una fiesta acuática en la piscina municipal a las 16:30 horas. El martes el espectáculo familiar ‘Hamelin’ combinará narración, magia y humor, mientras que el miércoles 22 será el turno de otro clásico del verano, el Cine na Rúa a las 22:00 horas frente al Multiusos.

El jueves 23 habrá contacontos, fiesta infantil y fiesta holi, esta última a partir de las 23:00 horas y pensada para el público más juvenil.

Fin de semana de Carneiro , del 24 al 26

Ya el viernes a las 17:00 horas está prevista una nueva ruta acuática por el río Umia, para la que se requiere inscripción previa, la inauguración de las exposiciones ‘Mulleres Abrindo Camiño’ y ‘Emocións Mariñas’, y la actuación de Píscore con la Banda de Música Nova Lira. La verbena de esa noche correrá a cargo de La Misión y Grupo Atenas.

La Festa da Bicicleta será el sábado 25 y ese día la música la pondrá el Combo Dominicano y la orquesta Finisterre. El domingo vecinos y visitantes colmarán la Carballeira para degustar un año más el plato tradicional que da nombre a esta fiesta de Interés Turísico de Galicia. Panorama City y la orquesta América de Vigo serán las encargadas de cerrar por todo lo alto el día grande de Moraña.