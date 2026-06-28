La Asociación Vía Mariana se reúne en Moraña para trabajar en la mejora de su señalización y en las acogidas

La Asociación Vía Mariana reunida en Moraña Cedida

La Asociación Vía Mariana celebró en Moraña su Asamblea General, un encuentro en el que se hizo balance del trabajo desarrollado durante el último año y se marcaron los principales objetivos para seguir impulsando este itinerario de cerca de 400 kilómetros que conecta Braga y Muxía a través de los históricos santuarios marianos de la antigua Gallaecia.

Durante la reunión, los socios analizaron la evolución de la ruta y acordaron reforzar diferentes aspectos clave para afrontar la próxima etapa de crecimiento. Entre las prioridades destacan la ampliación de la red de delegados territoriales, la mejora de la señalización del recorrido, el fortalecimiento de la red de acogida a los peregrinos y el desarrollo de una experiencia cada vez más completa, auténtica y cuidada para quienes eligen recorrer este camino.

Apoyo de la Xunta

Entre las novedades más relevantes de este año figura también la incorporación de la Vía Mariana a uno de los proyectos de cooperación territorial impulsados por los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la Xunta de Galicia, un apoyo que permitirá seguir aumentando la visibilidad del itinerario y favorecer su desarrollo.

Éxito de participación en el nuevo tramo de la Vía Mariana por Valga Más información

La asamblea constató además el creciente interés que despierta la Vía Mariana entre los peregrinos. Un ejemplo de esta evolución son las iniciativas del colectivo Mulleres Rurais O Menhir, integrado por entre 80 y 120 participantes, que durante el pasado mes de mayo completó la primera parte del itinerario entre Moraña y Muxía.

Finalmente, otro de los anuncios de la asamblea fue la incorporación de nuevos socios colaboradores, que contribuirán a ampliar los servicios disponibles a lo largo del recorrido. La asociación quiso agradecer también el compromiso de las personas que participan en la acogida de los peregrinos.