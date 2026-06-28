Denuncian la falta de transparencia del gobierno de Moraña tras modificar el PXOM sin informar a la Corporación

Concello de Moraña D.A.

Los grupos municipales del BNG y el PSOE de Moraña critican la falta de información del gobierno local tras proponer una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) sin ofrecer información previa al resto de miembros de la Corporación Municipal. Fue a través de una publicación de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que ambos grupos supieron de esta propuesta para la reordenación del ámbito del campo da festa en el entorno de Santa Lucía.

“Non sabíamos que se estaba a tramitar. Hai propiedades privadas e nin tan sequera os propietarios sabían que se estaba modificando”, explica Marcos Suáres, portavoz del BNG. Por su parte, desde el PSOE aseguran que llevan “anos reclamando que se retome o desenvolvemento do PXOM. Por iso sorprende que, tras anos de parálise, se impulsen modificacións puntuais sen información previa aos grupos da oposición nin aos veciños”.

Ambos partidos coinciden en criticar la falta de transparencia e información, no las propias acciones. “As cuestións importantes para o futuro de Moraña deben abordarse con transparencia e diálogo”.