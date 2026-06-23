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Moraña

As Moiras y el Concello se unen para colgar por primera vez la bandera Lgtbiqa+ en Moraña

El colectivo considera este un paso adelante en la lucha por los derechos y la visibilidad en el entorno rural

Fátima Pérez
23/06/2026 18:58
El colectivo feminista impulsó la colocación de la bandera
El colectivo feminista impulsó la colocación de la bandera
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El colectivo feminista As Moiras hace historia en Moraña al impulsar, por primera vez en el municipio, la colocación de la bandera LGBTIQ+ en el edificio consistorial. La iniciativa, que contó con la colaboración del Concello, supone, tal y como apunta el colectivo, un paso adelante en la lucha por los derechos y la visibilidad del colectivo en el entorno rural.

Con este acto, As Moiras buscan lanzar un mensaje claro y contundente en el mes del Orgullo en favor de la igualdad, y la diversidad, sacando a la calle una realidad que muchas veces, dicen, “queda invisibilizada fóra das grandes cidades”.

Desde el colectivo feminista señalaron la urgencia de promover estos gestos en el ámbito local. “Este izado nace do noso compromiso coas realidades Lgtbiqa+. Non queremos que sexa un acto decorativo, queremos que Moraña sexa, de verdade, unha vila segura, libre e acolledora para calquera persoa, sen importar a quen ame ou como se sinta. Hoxe abrimos un camiño que xa non ten marcha atrás”.

La organización agradece el paso del Concello de Moraña al aceptar la propuesta y permitir que la institución sea el reflejo de una sociedad que avanza hacia el respeto y la inclusión con la bandera arcoíris ondeando en el edificio consistorial. 

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