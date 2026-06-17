La Peña Espetad@s presenta su programa de actividades para el Carneiro ao Espeto en Moraña

Parte de la Peña Espetad@s en la última edición del Carneiro Cedida

La Peña Espetad@s, una de las entidades responsables de la organización de la Festa do Carneiro ao Espeto y creada en el año 2008, sigue creciendo y alcanzará en esta edición los 200 socios. La asociación, que repartirá más de 400 camisetas este verano, asegura que llega a la cita más relevante del calendario de Moraña, "no mellor momento da súa historia" sumando cerca de 70 nuevas altas y consolidándose así como uno de los activos más participativos y "comprometidos" del concello para su icónica Festa do Carneiro.

I Torneo 24 horas de fútbol sala 'Vrasas'

En cuanto a la programación que propone este año la Peña Espetad@s, la actividad arrancará ya el fin de semana del 4 y 5 de julio con el I Torneo 24 horas de fútbol sala masculino y femenino 'Vrasas'.

Programación del 22 al 26 de julio

Dentro de la semana grande de la fiesta, del 22 al 26 de julio, las actividades darán comienzo el miércoles 22 de julio con el Pre-Carneiro en la Casa Marcial, en Amil. Allí actuará la banda Freshkiños y DJ Rami. El jueves 23 será el turno de la fiesta infantil, la bajada del Santo Espetado con la batucada Ecos da Terra, la entrega de camisetas y los conciertos de Valerie's Site, Leite con Jalletas y DJ Álex Brea en Café Bar Sergio.

La gran novedad de este año será la I Romería Interpeñas, organizada junto a la otra gran agrupación de Moraña, la Peña Espeto, el próximo 24 de julio en el campo de fútbol y la explanada de O Buelo. En esta jornada se hará entrega del premio al 'Epetado/a del año'.

Finalmente, el sábado 25 de julio se celebrará el día grande "cargado de sorpresas" con la XV edición de la Rondalla Espetada, que recorrerá Santa Lucía, y el domingo la gran comida del Carneiro pondrá el broche de oro a una festividad gastronómica de Interés Turístico de Galicia.

La ilusión de los socios

Desde la Peña Espetad@s destacan también la importante presencia femenina sobre los escenarios en esta edición y recuerdan que "cada concerto, cada actividade e cada detalle do programa sae adiante grazas ao traballo voluntario e desinteresado das socias e socios, que poñen tempo, mans e ilusión para que a Festa do Carneiro siga sendo unha celebración feita pola veciñanza e para a veciñanza".