Arranca el proceso expropiatorio para construir la senda peatonal entre Alende y A Espedregueira

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, durante la presentación de la senda Cedida

La Xunta inicia la tramitación del expediente expropiatorio para construir una senda peatonal y ciclista en Moraña que unirá los núcleos de Alende y A Espedregueira. El proyecto fue aprobado el pasado 30 de marzo y ahora se convoca a los titulares de los bienes que podrían ser expropiados para ejecutar esta senda el próximo 29 de junio de 9:00 a 13:30 horas en la Casa do Concello de Moraña.

La Xunta une A Espedregueira con Alende con una senda que tiene un coste de 380.000 euros Más información

La previsión es proceder a levantar las actas previas a la ocupación en esta cita, así como recoger los datos necesarios para determinar los derechos afectados y el valor de cada terreno. Además, en esta misma reunión se convocará a las personas afectadas a un nuevo acto de formalización de las actas de ocupación que será el próximo 30 de julio de nuevo en la Casa do Concello de 9:00 a 12:00 horas.

Más de medio kilómetro

En concreto esta senda en la PO-221, que contará con un itinerario de más de medio kilómetro y con un presupuesto de 380.000 euros, tiene por objetivo facilitar el tránsito en esta carretera por la que pasan una media de 2.900 vehículos al día, así como mejorar la circulación de todas las personas que, año tras año, acuden a la multitudinaria Romaría dos Milagres de Amil.