Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Más de 80 niños participan en la primera Feira da Familia en Moraña

Esta cita sirvió para visibilizar entre los vecinos los recursos sociales del municipio

Fátima Pérez
01/06/2026 07:11
Primera Feira da Familia
Primera Feira da Familia
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Carballeira de Santa Lucía de Moraña acogió ayer la primera Feira da Familia, una jornada que contó con más de 80 niños y niñas anotados para disfrutar de una tarde de actividades en familia con música, juegos populares, merienda y la colaboración de una veintena de stands de distintas entidades sociales del municipio.

El objetivo de esta jornada era visibilizar entre las familias de la villa los recursos tanto en el municipio como a nivel provincial para que los vecinos pusieran cara a las asociaciones que forman parte del panorama social de Moraña. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620