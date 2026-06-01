Más de 80 niños participan en la primera Feira da Familia en Moraña

Primera Feira da Familia Cedida

La Carballeira de Santa Lucía de Moraña acogió ayer la primera Feira da Familia, una jornada que contó con más de 80 niños y niñas anotados para disfrutar de una tarde de actividades en familia con música, juegos populares, merienda y la colaboración de una veintena de stands de distintas entidades sociales del municipio.

El objetivo de esta jornada era visibilizar entre las familias de la villa los recursos tanto en el municipio como a nivel provincial para que los vecinos pusieran cara a las asociaciones que forman parte del panorama social de Moraña.