La polémica por la falta de plenos vuelve a Moraña, que sigue sin un secretario fijo

Concello de Moraña D.A.

La polémica por la ausencia de plenos ordinarios en Moraña vuelve a la palestra. El alcalde, Sito Gómez, asegura que la falta de un secretario municipal a tiempo completo continúa afectando a la actividad municipal y aclara que está a la espera de una convocatoria pública que solvente estos retrasos.

Fue el pasado mes de octubre cuando la oposición denunció una situación que consideraba “insostible”: el gobierno local no convocaba un Pleno ordinario desde abril. Gómez justificó estas demoras con la jubilación del antiguo secretario que trabajó durante más de 35 años en el concello. Para suplir este puesto se optó entonces por un secretario en régimen de acumulación, es decir, un funcionario que gestionaría más de una administración al mismo tiempo.

“Isto paraliza moito as xestións municipais. Loitamos cunha traba que teñen moitos concellos”

Aunque a finales de octubre se retomó la marcha con un Pleno muy demandado, la situación parece no haber cambiado y el grupo municipal del BNG denuncia de nuevo retrasos en las convocatorias. “O último Pleno ordinario foi en febreiro, tivemos un extraordinario en marzo, pero agora estamos a finais de maio e non sabemos nada”, explica el portavoz nacionalista, Marcos Suárez. La falta de un secretario a tiempo completo continúa entorpeciendo estas tareas administrativas, ya que el funcionario actual con el que cuenta Moraña tiene su plaza asignada en el Concello de Boqueixón.

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Gómez asegura que se trata de un problema generalizado que afecta a otros municipios. “Isto paraliza moito as xestións municipais. Xa levamos tres secretarios: tivemos a un de Coirós, unha de Cesures, e agora este de Boqueixón, pero é que estamos loitando contracorrente cunha traba que teñen moitos concellos”, insiste el regidor.

Esperan una convocatoria pública

El problema es que este proceso depende del Gobierno, concretamente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el organismo encargado de convocar periódicamente plazas públicas. El alcalde teme que esta convocatoria pueda demorarse aún hasta el mes de noviembre, lo que significaría mantener a un secretario en régimen de acumulación por lo menos hasta el primer trimestre de 2027. Ante esta situación Gómez insiste, “é algo que nos afecta porque precisamos contratar alguna obra e levar o expediente a Pleno”.

Por su parte, a la oposición le ocurre esto mismo, en su caso con las mociones. “Queremos tratar cuestións actuais como as líneas de autobús que se eliminaron ou a posibilidade de modificar horarios do programa Conecta Rural, cuestións de carácter constructivo, pero non temos a oportunidade de facelo”, apunta Suárez “estamos nunha anomalía democrática absoluta”.