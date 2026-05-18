Una andaina por el monte Acibal visibiliza la toponimia tradicional y advierte de actuaciones que podrían afectar al patrimonio 

‘Un Monte de Nomes’ celebra su segunda edición Cedida

‘Un Monte de Nomes’ celebra su segunda edición con una andaina simultánea que partió a las 11:00 horas de Amil y As Fragas hasta el Castro de Penalba. Esta cita, organizada con motivo del Día das Letras Galegas por la Asociación Cultural e Informativa de la Biodiversidad de las Aldeas (Acibal), reunió a socios y vecinos de Moraña para poner en valor y visibilizar la toponimia tradicional del territorio. Durante el recorrido, algunos miembros de la asociación denunciaron también actuaciones que, consideran, podrían afectar al patrimonio arqueológico de la zona y por ello exigirán información urgente a las administraciones.

La andaina llegó hasta el Castro de Penalba Cedida

Así, con salidas hacia un mismo destino, el Castro de Penalba, los dos grupos recorrieron diferentes rutas a través del monte. A lo largo del recorrido, los participantes instalaron carteles con los nombres de lugares tradicionales, con el fin de preservar y poner en valor la toponimia local, recuperando denominaciones históricas que forman parte de la identidad del territorio. Una vez en el Castro de Penalba, se celebró un almuerzo popular en el que participaron más de 80 personas.

Afectación al patrimonio

Sin embargo, más allá del éxito de la jornada, algunos miembros de la asociación denunciaron actuaciones en zonas de protección de diversas mámoas situadas en el monte Acibal. Ante estos hechos, la Asociación Cultural e Informativa de la Biodiversidad de las Aldeas anunció que solicitaría de manera urgente información a las administraciones locales y autonómicas sobre el control patrimonial de las obras ejecutadas por Tragsa, para saber si se están cumpliendo las medidas de protección establecidas por la normativa vigente.

La asociación insiste en la necesidad de garantizar la protección del patrimonio histórico y arqueológico del monte y reclama transparencia y rigor en la supervisión de todas las intervenciones que se ejecutan en el territorio.