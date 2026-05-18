La Carballeira de Santa Xusta acogerá el próximo 24 de mayo la ‘Comida Popular’ del PP

Miembros del Partido Popular de Moraña con Luis López D.A.

El Partido Popular de Moraña celebrará el próximo domingo 24 de mayo una nueva edición de su tradicional ‘Comida Popular’, una cita pensada para fomentar la convivencia entre vecinos y simpatizantes del municipio. El encuentro tendrá lugar a partir de las 14:00 horas en la Carballeira de Santa Xusta.

El menú, de carácter tradicional, incluirá empanada mixta, pulpo á feira y carne ao caldeiro con patatas. La comida se completará con postre, cafés y licores, además de vinos blanco y tinto, refrescos y agua. En cuanto al precio, será de 30 euros para adultos y 15 euros para los más pequeños.

La última cita de los populares en la comarca fue la de Cuntis hace apenas una semana, una jornada en la que las elecciones del 2027 centraron las conversaciones. Y es que estas comidas son ya una tradición que busca crear espacio de encuentro y participación ciudadana, en un ambiente cercano. Por ello, la formación invita a todos los vecinos a sumarse a una jornada que combinará “convivencia, boa comida e gran ambiente”.

Las personas que deseen asistir podrán realizar sus reservas a través de los teléfonos habilitados por la organización.