Aprobación provisional para construir la variante en la vía que conecta Mané y Rebón

El trazado de la EP-0503, a su paso por Moraña Cedida

El Diario Oficial de Galicia (DOG) hace pública la aprobación inicial del proyecto para construir una variante en la EP-0503 a su paso por Moraña, entre las localidades de Mané y Rebón, con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros. Se trata de una deuda histórica para el municipio tras la paralización del proyecto en el año 2015.

Moraña da luz verde al convenio para mejorar la carretera de Mané a Rebón Más información

Fue el pasado mes de junio que la Diputación de Pontevedra encargó la redacción de este proyecto a la empresa Ingeniería del Noroeste S.L. para actualizar la propuesta redactada en noviembre de 2013. El objetivo es ensanchar y mejorar el trazado de esta carretera provincial que une Mané y Rebón, concretamente en un tramo de 1.280 metros de longitud entre el punto kilométrico 1+060 y el punto kilométrico 2+300.

Presupuesto y ejecución

El plazo total previsto para la ejecución de estas obras será de seis meses y el presupuesto base que se contempla es de 1.612.689,11 euros.

Así, tras su publicación en el DOG el proyecto entra en fase de exposición pública para que las administraciones territoriales afectadas por el ámbito de actuación emita sus disconformidades en un plazo de treinta días hábiles o, en caso contrario, se entienda el proyecto como aprobado y por tanto se puedan licitar los trabajos.

En cuanto a la disposición de los terrenos necesarios para las actuaciones contempladas en este proyecto, estos ya pertenecen a la Diputación de Pontevedra tras formalizarse diferentes procesos de cesión.