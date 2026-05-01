El alcalde de Moraña niega una paralización de los trabajos en la Carballeira de Santa Lucía

Los trabajos en la Carballeira de Santa Lucía Cedida

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, niega que hubiese una paralización de los trabajos que se están ejecutando en la Carballeira de Santa Lucía, tal y como cuestionaba el grupo municipal del PSOE, que afirmaba que los trabajos llevaban un par de semanas “parados”.

El primer edil esclarece que la empresa responsable de las obras estaba pendiente de la llegada de algunos materiales, los cuales confirma que ya se encuentran en el terreno de los trabajos.

Además, Gómez asegura que las previsión es que las obras estén terminadas a comienzos del mes de julio, pese a que “oficialmente o proxecto poderíase finalizar en outubro”, de acuerdo a los plazos de justificación de la subvención. No obstante, incide en que el gobierno local quiere agilizar los trabajos para cumplir con el compromiso de que la Carballeira este lista antes de la celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto, que es a finales de julio.

El proyecto, con un presupuesto de 450.545 euros y la financiación del Plan Extra de la Diputación, busca mejorar uno de los espacio más populares del municipio y, al mismo tiempo, favorecer la seguridad vial y la movilidad peatonal.