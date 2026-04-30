La Asociación Veciñal Barosela mejora su local social con una ayuda de 12.000 euros de la Xunta

El delegado territorial de la Xunta en su visita a la renovada asociación Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las instalaciones de la Asociación Veciñal Barosela, en Moraña, tras recibir una ayuda de 12.000 euros de la administración autonómica para la mejora de sus infraestructuras. Estas ayudas, gestionadas por la dirección xeral de administración local, permitieron ampliar el local social de la asociación, además de comprar distintos materiales para facilitar las labores y las actividades de la entidad.

En concreto, se instaló una caseta de madera, dotada de todos los servicios necesarios y una cubierta aislada con panel sándwich para mejorar la eficiencia energética de la construcción y mantener así una temperatura agradable para desarrollar las diferentes actividades que se celebran en el centro social morañés.

El gobierno autonómico destaca que estas subvenciones llegaron a un total de 160 entidades de la provincia de Pontevedra, con una inversión global de más de 1,7 millones de euros entre la línea destinada a la ejecución de obras y la orientada a la compra de materiales.

Felicitación a la entidad

Durante su visita, el delegado territorial felicitó a los voluntarios de Moraña que “de forma totalmente desinteresada velan polos servizos e a comodidade dos seus veciños e veciñas” y aseguró que su trabajo “é imprescindible para asentar poboación e impedir o éxodo das zonas máis afastadas dos núcleos urbanos”, sentenció Agustín Reguera.