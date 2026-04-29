El PSOE pide explicaciones por una posible “paralización” de los trabajos en la Carballeira de Santa Lucía

Los trabajos en la Carballeira de Santa Lucía Cedida

El grupo municipal del PSOE de Moraña pide explicaciones al Concello ante lo que parecer ser una paralización de las obras en la Carballeira de Santa Lucía. Los socialistas aseguran que los trabajos llevan un par de semanas “parados”, y recuerdan que se trata de un proyecto que fue presentado con el compromiso de estar listo antes de la celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto, a finales del mes de julio.

“Desde o PSdeG Moraña queremos pedir explicacións claras ao goberno local sobre o que está a ocorrer e cal é a situación real da obra”, apunta el portavoz del grupo municipal, Xoel Souto. “A veciñanza ten dereito a saber se os prazos se van cumprir e se este espazo estará rematado a tempo” insiste. Souto asegura también que no sería la primera vez que una actuación de gran envergadura como esta acumula retrasos “ou falta de previsión”, y por esto mismo reclama “máis transparencia e máis seriedade na xestión”.

Diputados socialistas tildan de “atentado ecolóxico e patrimonial” los trabajos en la Carballeira de Moraña Más información

Este proyecto, con un presupuesto de 450.545 euros y la financiación del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, busca mejorar uno de los espacios más populares del municipio y , a su vez, favorecer la seguridad vial y la movilidad peatonal en una de las calles más concurridas del término municipal.