Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

El PSOE pide explicaciones por una posible “paralización” de los trabajos en la Carballeira de Santa Lucía

Los socialistas recuerdan que el compromiso del Concello era finalizar la obra antes de la celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto

Fátima Pérez
29/04/2026 18:40
Los trabajos en la Carballeira de Santa Lucía
Los trabajos en la Carballeira de Santa Lucía
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El grupo municipal del PSOE de Moraña pide explicaciones al Concello ante lo que parecer ser una paralización de las obras en la Carballeira de Santa Lucía. Los socialistas aseguran que los trabajos llevan un par de semanas “parados”, y recuerdan que se trata de un proyecto que fue presentado con el compromiso de estar listo antes de la celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto, a finales del mes de julio.

“Desde o PSdeG Moraña queremos pedir explicacións claras ao goberno local sobre o que está a ocorrer e cal é a situación real da obra”, apunta el portavoz del grupo municipal, Xoel Souto. “A veciñanza ten dereito a saber se os prazos se van cumprir e se este espazo estará rematado a tempo” insiste. Souto asegura también que no sería la primera vez que una actuación de gran envergadura como esta acumula retrasos “ou falta de previsión”, y por esto mismo reclama “máis transparencia e máis seriedade na xestión”.

89407085-b234-43e3-8cbf-bc870ae11a23

Diputados socialistas tildan de “atentado ecolóxico e patrimonial” los trabajos en la Carballeira de Moraña

Más información

Este proyecto, con un presupuesto de 450.545 euros y la financiación del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, busca mejorar uno de los espacios más populares del municipio y , a su vez, favorecer la seguridad vial y la movilidad peatonal en una de las calles más concurridas del término municipal. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620