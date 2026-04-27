Moraña licita la tercera y última fase de las obras en el campo de fútbol de Mirallos

Campo de fútbol de Mirallos Cedida

El Concello de Moraña saca a licitación la tercera y última fase de los trabajos en el campo de fútbol de Mirallos, una obra que encadenó múltiples incidencias desde hace años y que ha suscitado muchas polémicas en la Corporación Municipal.

Después de que varias empresas rechazaron el proyecto de la fase dos tras ser adjudicadas, finalmente los trabajos pudieron avanzar, con retrasos. Ahora la tercera y última fase sale a licitación poco después de que el Concello confirmara una subvención por parte de la Diputación de 101.000 euros en el marco del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. Esto sumado a los 135.000 euros que procederán de las arcas municipales tras una modificación de crédito, en total la inversión para esta fase tres será de unos 230.000 euros.

Moraña destinará 135.000 euros municipales a la fase tres de las obras en Mirallos Más información

Trabajos de la fase tres

En cuanto a los trabajos se prevé ejecutar la pavimentación de todo el entorno instalar bancadas de hormigón en fondo sur y parte del lateral para rematar el talud actual, e igualmente continuar hacia el oeste para rematar contra el graderío. También se colocará una barandilla perimetral al terreno de juego y una barrera de protección/cierre metálico bajo la zona de las gradas, se trasladarán las taquilla a la nueva posición y en el interior se acondicionará la planta baja destinada a almacén para convertirla en un nuevo vestuario más amplio con zona de duchas con pavimento antideslizante, aseos en cabina de tablero fenólico y lavabos sobre encimera de tablero fenólico y zona de vestuario. Se ejecutarán nuevos tabiques, nuevos pavimentos y revestimiento de paramentos verticales, falsos techos, e instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, iluminación y ventilación.

En la zona de la cafetería se colocará una barra en L, además se dotará de equipamiento a todos los vestuarios y aseos de la planta baja.

Ofertas hasta el 13 de mayo

El plazo de ejecución para los trabajos será de tres meses y las empresas tendrán hasta el próximo 13 de mayo para presentar sus ofertas.