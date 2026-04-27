Moraña busca a tres trabajadores temporales para realizar tareas municipales durante seis meses

Concello de Moraña D.A.

El Concello de Moraña lanza una convocatoria para cubrir tres plazas de personal laboral temporal en el marco de un programa de activación de empleo 2026 del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra, que financiará el coste de la contratación. El objetivo es sumar un peón forestal con carné de conducir, otro peón forestal sin requerimiento del permiso de conducir y un conductor o conductora para realizar distintas tareas en el término municipal.

Se trata de un contrato de carácter temporal, de seis meses de duración y con jornada completa. La intención es poder formalizar estas contratas desde el próximo 11 de mayo para prolongar los trabajos hasta el próximo 11 de noviembre.

Como requisitos para participar en las pruebas de selección, será necesario tener nacionalidad española, tener cumplidos 16 años años o ser una persona desempleada, entre otras.

En lo que respecta al proceso, se optará por cinco candidatos para cada puesto de trabajo para después realizar una entrevista a cada una de las personas propuestas y calificar entre 0 y 10 puntos, valorando aquí aspectos como los niveles de renta, las cargas familiares, las familias con hijos, entre otros criterios.