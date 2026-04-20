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Moraña

El BNG denuncia la supresión de la línea de transporte matinal que conecta Santiago con Moraña

Fátima Pérez
20/04/2026 17:16
Estación de autobuses en Arousa
D.A.
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El BNG de Moraña denuncia la supresión “sen ningún tipo de aviso” de la línea de transporte matinal que conecta Santiago con Moraña. “Trátase dunha conexión importante tendo en conta o gran número de estudantes de Moraña que están en Santiago”, explican.

Los nacionalistas lamentan que no se haya informado a la ciudadanía y aseguran que exigirán en el Pleno que la Xunta reponga las líneas de transporte con las que ya contaba Moraña y al gobierno local “que defenda os intereses do municipio”.

“A retirada de liñas de bus por parte de Monbus con saída ou chegada en Moraña fíxose de xeito paulatino e premeditado. Esta retirada de liñas supón un 50% menos de transporte público en Moraña nos últimos 10 anos”, sentencia el BNG. 

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