El BNG denuncia la supresión de la línea de transporte matinal que conecta Santiago con Moraña

Estación de autobuses en Arousa D.A.

El BNG de Moraña denuncia la supresión “sen ningún tipo de aviso” de la línea de transporte matinal que conecta Santiago con Moraña. “Trátase dunha conexión importante tendo en conta o gran número de estudantes de Moraña que están en Santiago”, explican.

Los nacionalistas lamentan que no se haya informado a la ciudadanía y aseguran que exigirán en el Pleno que la Xunta reponga las líneas de transporte con las que ya contaba Moraña y al gobierno local “que defenda os intereses do municipio”.

“A retirada de liñas de bus por parte de Monbus con saída ou chegada en Moraña fíxose de xeito paulatino e premeditado. Esta retirada de liñas supón un 50% menos de transporte público en Moraña nos últimos 10 anos”, sentencia el BNG.