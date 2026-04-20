De 17 a 80 años: Voces Amigas de Moraña cumple 25 años de música intergeneracional

Los primeros años de la agrupación musical de Moraña Cedida

La Coral Voces Amigas de Moraña cumple 25 años. La historia de esta entidad se remonta al año 2001 cuando la Asociación de Mulleres Rurais quiso promover una nueva actividad. “Nunca se fixera unha coral e foi por iso que buscaron a un director para empezar a cantar, fora do que era o clásico coro parroquial”, cuenta la secretaria de la coral. Poco después la agrupación de cantores creció y pronto se desvinculó de Mulleres Rurais para comenzar a llamarse por el nombre que hoy todos en Moraña conocen: Voces Amigas.

“Es todo un mérito cumplir 25 años porque aquí hay gente de distintas edades y hay que luchar con todos para mantenerlo. Además, tenemos muchos gastos que eso tampoco se ve pero hay que valorarlo”, explica el presidente de la agrupación, Fernando Fuentes Salvado. Y es que sí, en esta Coral intergeneracional conformada por cerca de 30 cantores se pueden encontrar jóvenes de 17 años o personas mayores de hasta 82 años. “Hay xente que leva os 25 anos e que continúa cantando con nos”, asegura también la secretaria.

“Todos los años hacemos dos o tres excursiones y todos coinciden conmigo. Si no estuviéramos aquí no disfrutaríamos como disfrutamos” Fernando Fuentes Salvado, presidente de la Coral Voces Amigas de Moraña

¿Cuál es el secreto de la longevidad de Voces Amigas? Para Fernando sin duda la convivencia. “Todos los años hacemos dos o tres excursiones, cantamos en Fátima, en la Catedral de Coimbra, en Gijón... Todos los de la coral coinciden conmigo y es que si no estuviéramos aquí no disfrutaríamos como disfrutamos”, señala Fuentes.

45 actuaciones en un año

La actividad allí no cesa, este año viajarán a Salamanca en el mes de octubre para cantar en el Santuario de la Peña de Francia, pero el año pasado actuaron en un certamen en Riaño y esto sumado a su participación en bodas, entierros, aniversarios o misas, Fernando calcula que algún año llegaron a apuntar 45 actuaciones.

Pero todo esto tiene un precio, y este es uno de los principales problemas que, precisamente, atraviesa la coral. “El Concello nos ayuda mucho, la Diputación también, pero el tema subvenciones es complicado, hay que cumplir requisitos y tenemos muchos gastos. Nosotros pagamos todos los meses una cuota de 10 euros para sufragar gastos de desplazamientos y de otras muchas cosas que es necesario cubrir”, narra el presidente.

Un certamen de aniversario

Más allá de las dificultades en el plano financiero Voces Amigas ya trabaja para celebrar esos 25 años de historia y lo hará con un certamen muy especial el próximo 18 de julio, allí en Moraña. En la jornada participarán también otras corales invitadas: la Coral Polifónica de Campo Lameiro, Coral de Poio, Coral Cánticos De Amil Moraña y el coro de la escuela de música municipal que completará el programa.

Así Voces Amigas soplará las velas de un aniversario que solo parece ser el comienzo de otros muchos años de música, convivencia.