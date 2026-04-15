Finalizan las obras en el CPI Santa Lucía de Moraña tras inundarse en el mes de febrero

Agustín Reguera junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta mañana el CPI Plurilingüe Santa Lucía, en Moraña, para conocer el resultado de las obras de reparación ejecutadas en el centro educativo gracias a una inversión autonómica de casi 42.000 euros.

La obra permitió la reparación y puesta a punto de tres aulas y de un pasillo, mejorando el estado general de las dependencias y garantizando unas condiciones más idóneas para la actividad lectiva, tras la inundación que sufrió el centro el pasado mes de febrero. Los trabajos, por tanto, se centraron en la renovación del pavimento dañado, así como del falso techo y de las luminarias. Además, se colocaron nuevas puertas y armarios.

Durante la visita, Reguera destacó la importancia de actuar de forma rápida y efectiva ante este tipo de sucesos y puso en valor el compromiso de la Xunta de Galicia con la conservación y modernización de las infraestructuras educativas públicas, a través de actuaciones que contribuyen a mantener los centros en óptimas condiciones.

En este contexto, la Xunta tiene en marcha un Plan de nueva arquitectura pedagógica en el que se destinan partidas a grandes obras, rehabilitaciones integrales o pequeñas y medianas intervenciones.