El BNG de Moraña denuncia "o uso partidista" de las redes del Concello
Un cartel y un vídeo con el logo del PP despiertan las críticas nacionalistas
El BNG de Moraña denuncia el "uso indebido e reiterado das canles institucionais do Concello" para la difusión de contenidos con "carácter partidista". En este sentido, apuntan a un vídeo formativo sobre la nueva línea de autobús a los centros hospitalarios en el que, "de maneira totalmente inadecuada, se inclúe o logotipo do Partido Popular", a lo que se suma otra publicación reciente sobre las escuelas infantiles, en las que también aparece la imagen de la formación conservadora.
"Non se trata dun erro puntual, senón dunha práctica reiterada que supón unha grave consufión entre institución e partido político", señalan los nacionalistas, que inciden en que "as canles oficiais do Concello deben estar ao servizo de toda a veciñanza e rexeranse polos principios de neutralidade e respecto institucional. O seu uso para fins propagandísticos vulnera estes principios e supón unha falta de respecto".
Por todo ello, reclaman al gobierno local la "retirada inmediata" de los contenidos que incluyan la imagen del partido en los canales oficiales, "a retificación desta práctica e o compromiso de garantir a neutralidade das comunicacións oficiais do Concello no futuro". Además, los nacionalistas apuntan que "Moraña merece unha xestión transparente, rigorosa e respectuosa coas normas básicas de funcionamento democrático".