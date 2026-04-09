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Moraña

Moraña y Portas recibirán dípticos para informar sobre el nuevo servicio de autobuses

Esta Liña Conecta Rural comenzará el próximo lunes 13 de abril y, en principio, será gratuita hasta agosto de 2027

Fátima Pérez
09/04/2026 08:10
Estación de autobuses en otro municipio de la comarca arousana
Estación de autobuses en otro municipio de la comarca arousana
Mónica Ferreirós
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El nuevo servicio de transporte público Liña Conecta Rural, impulsado por la Diputación de Pontevedra y que se instaurará en Moraña y Portas para facilitar su conexión con Pontevedra, comenzará el próximo lunes 13 de abril. Tal y como ya anunció la administración provincial esta iniciativa arrancará como proyecto piloto por lo que el servicio será gratuito para todas las personas usuarias, en principio, hasta el próximo 31 de agosto de 2027.

Por el momento parece que la información es “escueta”, y en esto coinciden algunos vecinos de Portas y Moraña, por ello la Diputación está elaborando unos paneles informativos que se repartirán por los negocios de la zona. La previsión es que lleguen hoy mismo a los tres concellos implicados en esta Liña Conecta Rural -Moraña, Portas y Campo Lameiro-, y que cada uno cuente con 1.000 dípticos y 100 carteles.

Estación de autobuses en Arousa

Moraña y Portas amplían su servicio de transporte público a Pontevedra

Más información

Más allá de esta cuestión informativa, la medida ha tenido muy buena acogida por los vecinos de Moraña tal y como apuntan desde la Asociación Veciños Sorrego e Portopereiro. “La medida es muy positiva y sobre todo en zonas de interior hay muchas familias con pocos ingresos a las que esto les puede ser de mucha ayuda”, explica María José Ruibal Castro, secretaria de la asociación. Además, también creen que esta medida puede atraer a la población más joven y adelantan que en los últimos meses ya han percibido más movimiento en cuanto a compra de viviendas en el rural por parte de perfiles jóvenes.

Conexión con Montecelo

Otro de los puntos positivos que valora la asociación es la conexión con el Hospital de Montecelo, ya que considera que el horario es el adecuado para asistir a citas médicas en la ciudad. 

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