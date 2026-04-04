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Moraña

Moraña acoge la food truck de la Diputación que promociona las fiestas gastronómicas

La furgoneta O Sabor das Rías Baixas llegó hoy a la Praza do Concello, donde permanecerá mañana y el próximo miércoles 8 de abril de 12:30 a 18:30 horas

Fátima Pérez
04/04/2026 20:29
La food truck de la Diputación llega a Moraña
La food truck de la Diputación llega a Moraña
Gonzalo Salgado
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La food truck de la Diputación de Pontevedra que recorre todo el territorio provincial para promocionar las fiestas gastronómicas de interés turístico llega a Moraña.

La furgoneta O Sabor das Rías Baixas llegó hoy a la Praza do Concello donde permanecerá mañana y el próximo miércoles 8 de abril de 12:30 a 18:30 horas para ofrecer degustaciones inspiradas en algunas de las 25 fiestas pontevedresas de interés turístico.

O Sabor das Rías Baixas es un paso adelante de la Diputación para diversificar la oferta turística de la provincia y atraer turismo interno en temporada baja. Este programa sirve como herramienta para acercar al público experiencias culinarias vinculadas a la identidad cultural de la provincia, crear nuevas oportunidades de visita y consumo y para favorecer la actividad económica local.

Además de las degustaciones, las food trucks también reparten material promocional e información sobre cada una de las celebraciones que se promocionan en esta campaña.

Después de instalarse en Caldas, Cuntis, Pontecesures, Catoira y Valga, Moraña será el último destino de la comarca de Ulla-Umia a la que llegará esta cata gastronómica que también recorre el norte, el centro y el sur de la provincia.  

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