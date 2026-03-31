El Supremo rechaza un recurso de la Xunta y mantiene paralizado el eólico de Acibal

Eólicos en Arousa Gonzalo Salgado

El Tribunal Supremo rechaza el recurso contencioso que la Xunta de Galicia presentó tras la paralización de la obras de construcción del parque eólico Acibal, y mantiene así la suspensión cautelar de los trabajos.

El monte Acibal, ubicado en los municipios de Barro, Campo Lameiro y Moraña, lleva años sumido en una polémica medioambiental ligada a la construcción de distintos polígonos eólicos. Hace unos meses, en octubre de 2025, dos de estos proyectos que se pretendían levantar en el lugar -Anduriña y Zudreiro- fueron rechazados y archivados. Sin embargo, un tercer proyecto que se dio a conocer en 2009, promovido por la empresa Norvento, comenzó su construcción en 2023, pero se detuvo tras el descubrimiento de unos petroglifos en el lugar.

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La asociación Amil SEN Eólicos, que se creó para frenar estos proyectos, acudió entonces a la organización ecologista ADEGA y denunció las irregularidades para bloquear la construcción en octubre de 2023 con una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Ahora el Supremo rechaza un recurso que la Xunta interpuso contra este auto del TSXG por falta de "fundamentación suficiente" y "carencia de interés casacional objetivo". En otras palabras, el Supremo considera que la Xunta no justifica la relevancia del caso ni cumple los requisitos para ser revisado en casación.

En consecuencia, el ejecutivo autonómico deberá abonar ahora un pago de 1.000 euros como gastos por el procedimiento.