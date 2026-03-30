Moraña y Portas amplían su servicio de transporte público a Pontevedra

Estación de autobuses en Arousa Gonzalo Salgado

Los concellos de Portas, Moraña y Campo Lameiro firman un convenio con la Diputación de Pontevedra, en el que colabora también la Xunta de Galicia, para implementar nuevos servicios de transporte público con los que conectarán estos núcleos con la ciudad de Pontevedra. Se trata de una iniciativa enmarcada en el proyecto +Mobe: movilidad rural, sostenible e inclusiva en Pontevedra, impulsado por la administración provincial.

La medida se pondrá en marcha este mes de abril con un modelo piloto gratuito para todas las personas. De esta forma se podrá asentar el servicio y comprobar que cumple con las necesidades de los vecinos de cada concello implicado.

El objetivo de esta iniciativa es poder avanzar en la mejora de la movilidad de las áreas rurales con la puesta en marcha de nuevos servicios que conecten los concellos con Pontevedra.

Financiación

En cuanto a la financiación, tal y como establece el convenio, será la Diputación la entidad que asumirá íntegramente el gasto de este nuevo servicio que se podrá utilizar de lunes a viernes únicamente en días no festivos.

Horarios del servicio

En cuanto a los horarios, Moraña contará con seis nuevos servicios de transporte regular que se dividirán en tres viajes de ida con horarios de salida a las 6:30, 10:00 y 13:30 horas, así como tres viajes de vuelta con salidas a las 09:05, 12:30 y 16:00 horas.

Por su parte, Portas tendrá a su disposición ocho nuevos servicios de transporte con salidas hacia Pontevedra a las 7:15, 9:30, 11:30 y 13:30 horas, y vueltas programadas para las 08:15, 10:30, 12:30 y 14:30 horas.

El proyecto +Mobe: movilidad rural, sostenible e inclusiva en Pontevedra es una de las cien iniciativas seleccionadas en la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores destinados a la transformación territorial y a la lucha contra el despoblamiento, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto, dotado con 500.000 euros, se creó para mejorar el sistema de transporte público y favorecer una movilidad más sostenible e inclusiva en zonas con mayor reto demográfico.

En la firma del convenio participaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el presidente de la Diputación, Luis López; los alcaldes de Portas, Moraña y Campo Lameiro; representantes de las empresas concesionarias; y el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera.