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Moraña

El BNG critica al PP por impulsar el proyecto de variante entre Mané y Rebón sin autorizaciones

Fátima Pérez
28/03/2026 07:00
BNG2
El portavoz del BNG, César Mosquera
Diputación de Pontevedra
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El portavoz del BNG, César Mosquera, advirtió en el Pleno de la Diputación que el proyecto de variante a la carretera EP-0503 que conecta Mané con Rebón, en el concello de Moraña, no cuenta con las autorizaciones sectoriales de Patrimonio, ni de Augas de Galicia.

Mosquera preguntó al Partido Popular, durante la sesión plenaria, por qué no se solicitaron estas autorizaciones necesarias antes de aprobar el proyecto, recalcando además que tuvieron dos años y medio para hacerlo desde que asumieron la presidencia

Tal y como apunta el nacionalista el espacio en el que se pretende construir es muy delicado, y aún así el proyecto esboza viaductos de nueve metros de altura que pueden tener un gran impacto. “Veremos en que queda isto. A ver se volve pasar que se tira para adiante e hai que volver para atrás”, destacó Mosquera. 

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