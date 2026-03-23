Moraña humanizará el espacio de O Buelo e integrará una senda peatonal hasta la rúa N7

Trabajos que se proyectan en O Buelo y en el tramo hacia la rúa N7 Cedida

El Concello de Moraña mejorará el espacio de O Buelo y creará una senda peatonal desde este núcleo rural hasta la rúa N7. Se trata además de la sexta obra de humanización de los últimos años en el casco urbano de Santa Lucía.

El gobierno local ya había adelantado su intención de ejecutar esta actuación en el último Pleno, en el que aprobó además fondos municipales para llevarla a cabo. Sin embargo, estaba pendiente de los fondos de la Diputación para poder licitar estos trabajos. En total la actuación asciende a los 319.398 euros, de los cuales 80.000 euros procederán de las arcas municipales, mientras la cantidad restante estará financiada con fondos provinciales.

En total se actuará en unos 7.071 metros cuadrados en los que está previsto que se mantengan dos carriles de circulación que contarán a mayores con una senda peatonal de 2,5 metros de ancho. Se renovarán también la red de pluviales, el servicio de iluminación, muros de contención, cunetas y señalizaciones.

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Además de esta parte central del proyecto, también se aprovechará la actuación para seguir mejorando el entorno de O Buelo.

“A idea é unir, xun xeito seguro, confortable e cunha boa imaxe, a nosa zona dos colexios e das instalacións deportiva co Buelo, onde tamén hai dous edificios públicos con uso social e cultural e unha praza, porque deste xeito facemos que Santa Lucía sexa cada día un pouco máis agradable para vivir e tamén imos pechando e ampliando a nosa trama urbana”, explica el alcalde, Sito Gómez.

El regidor recordó también que esta actuación se suma a otras que ya se han llevado a cabo para humanizar el entorno en las calles N1, N3, N6, N7 y Doutor Batallán. Además, recordó que están también en marcha las obras de integración de la emblemática Carballeira de Moraña con la rúa N5.