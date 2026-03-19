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Moraña

Diputados socialistas tildan de “atentado ecolóxico e patrimonial” los trabajos en la Carballeira de Moraña

El PSOE habla también de  “falta de transparencia” por parte del gobierno local 

Fátima Pérez
19/03/2026 20:00
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Los diputados socialistas durante su visita a la Carballeira de Moraña
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Los diputados socialistas, Ana Laura Iglesias, Nuria Rodríguez y Gregorio Agís, visitaron ayer la Carballeira de Moraña para conocer de primera mano el “atentado ecolóxico e patrimonial” que está llevando a cabo el gobierno local al talar carballos para sustituirlos por pérgolas. Una actuación que ya denunció hace unos días el grupo municipal del PSOE.

Los socialistas aseguran que se trata de un espacio de gran valor simbólico y social para el municipio, por eso no entienden que, más allá del informe técnico en el que se ampara el gobierno para actuar en determinados ejemplares, no los hayan reemplazado por nuevos carballos para conservar el patrimonio verde.

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El Psoe critica la actuación del gobierno en la Carballeira al cambiar carballos por pérgolas

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El portavoz del PSOE en Moraña, Xoel Eiras, quien acompañó a los diputados en su visita, denuncia también una “falta de transparencia” de la administración local, ya que considera que no hay suficiente información pública de las obras ni del proyecto.

"Non se pode entender que unha actuación desta envergadura, nun espazo tan simbólico, se leve a cabo sen contar coa veciñanza nin que o alcalde de Moraña, Sito Gómez, explique con transparencia cal é o modelo que se quere para Moraña. Ademais é fundamental garantir que calquera intervención respecte o patrimonio natural e cumpra cos creiterios de conservación que están a marcar as directrices europeas", apuntaba la diputada Ana Laura Iglesias durante su visita. 

El BNG se suma a la protesta

Por su parte, el grupo municipal del BNG también manifestó su descontento con la gestión del gobierno local en la Carballeira dejando claro que “os carballos non se coidan cando xa están para cortar. Cóidanse durante anos”.

Los nacionalistas lamentan que el Concello solo intervenga "cando hai un problema", y no se preocupe por "coidar, conservar e planificar" las necesidades del municipio. 

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