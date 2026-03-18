El Psoe critica la actuación del gobierno en la Carballeira al cambiar carballos por pérgolas

La Carballeira de Moraña tras las actuaciones Cedida

El portavoz del PSOE de Moraña, Xoel Souto Eiras, traslada su preocupación ante la situación que está viviendo la Carballeira de Moraña tras las actuaciones realizadas por el gobierno local. Desde el PSOE reiteran que nunca compartieron la decisión de cortar carballos para sustituirlos por pérgolas.

“Se algunha árbore estaba en mal estado, había que actuar, pero iso non pode ser unha excusa para eliminar patrimonio natural sen ofrecer unha alternativa real”, señala Souto Eiras. “Os carballos forman parte da identidade e da historia de Moraña, e non se poden substituír por elementos alleos á esencia deste espazo”, explica.

El grupo socialista considera que, en caso de ser necesaria la retirada de ejemplares, lo lógico sería su sustitución por nuevos carballos, garantizando así que la carballeira no pierda su valor natural y simbólico.

Además, Souto Eiras insiste en la creciente preocupación del vecindario por la falta de información. Según indica, “esta falta de transparencia só xera máis dúbidas e desconfianza, xa que a xente non sabe se realmente estaban en mal estado ou se simplemente estorbaban”.

Desde el PSOE de Moraña denuncian una falta de sensibilidad y de respeto por el patrimonio natural.