Moraña destinará 135.000 euros municipales a la fase tres de las obras en Mirallos

Campo de fútbol de Mirallos Cedida

Moraña aprueba en un Pleno extraordinario una modificación de crédito por 235.000 euros en la que incluye tres actuaciones: el campo de fútbol de Mirallos; la mejora de espacios públicos en O Buelo y creación de una senda peatonal hasta la Rúa 7 de Santa Lucía; y la construcción de muros en carreteras municipales.

En el caso del campo de fútbol de Mirallos, el Concello asegura que, más allá de la financiación que recibirá por parte del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación -101.000 euros-, destinará 135.000 euros de los 235.000 euros para llevar a cabo la fase 3 de las obras que ya está en licitación y pendiente de adjudicar.

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Esta obra ha suscitado muchas polémicas entre la oposición por los retrasos y los fondos que el Concello tuvo que destinar para ejecutar los trabajos. “Durante anos escoitamos que era unha obra que non lle ía custar nada aos morañeses, xa que se financiaba con fondos doutras administracións”, apuntaban los socialistas.

Por su parte, el alcalde, Sito Gómez, asegura que en todas las subvenciones el Concello debe aportar algo. “La gran mayoría de las obras que hay en Mirallos son de otras administraciones tanto de la Xunta como de la Diputación y una vez que se acaben los trabajos haremos una fiscalización y enseñaremos cuanto aportó el Concello y cuanto las administraciones”, apuntó Gómez.

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En cuanto a la mejora de espacios públicos en O Buelo y la creación de una senda peatonal -obra a la que se destinarán 80.000 euros municipales-, el regidor asegura que la intención es recibir una subvención del Plan Extra. “Queremos ir por delante para tener ya nuestra parte de financiación, y estamos ahora a la espera de la respuesta de la Diputación”, explica Gómez.

Finalmente los 20.000 euros restantes irán destinados a acondicionar carreteras, algo que la oposición también considera oportuno tras las “fortes choivas dos últimos meses”.