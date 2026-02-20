Cambios en el gobierno de Moraña: el PP tiene nueva teniente de alcalde y el BNG suple al concejal acusado de violencia machista

Lucía Silvia Gago y María Mercedes Campos Eirín, nuevas concejalas de la Corporación Cedida

Moraña tiene dos nuevas concejalas que se suman a la Corporación municipal: María Mercedes Campos Eirín que se incorporará al grupo del gobierno local del PP y Lucía Silvia Gago que hará lo mismo como nueva concejala del BNG.

Ambas tomaron posesión en el Pleno que se celebró esta noche en el Concello. Campos asumió el cargo de teniente de alcalde de Moraña que ocupaba la exalcaldesa María Luisa Piñeiro Arcos, mientras que Gago asumió el papel de Rubén Fernández Monteagudo, el concejal del BNG al que suspendieron de militancia tras ser acusado de violencia machista.

Piñeiro anunció su marcha el pasado mes de diciembre al aceptar el cargo de nueva directora general de Planificación y Ordenación Forestal, un puesto que no era compatible con la concejalía. Campos Eirín - la siguiente en las listas - asumirá ahora sus funciones.

Por su parte, Gago se suma también a la Corporación tras estar vinculada ya a diferentes colectivos sociales en el concello y asumir, desde noviembre de 2023, el papel de Responsable Local del BNG de Moraña. La nacionalista llevaba el control de la militancia, “pero agora será a primeira vez que tome o papel institucional como concelleira”, apuntaba el portavoz de la agrupación, Marcos Suárez.

Mociones del Pleno

Por su parte, al Pleno se llevaron también mociones del PSOE para pedir mejoras en el estado de la pista que une A Rozavella con Rebón de Arriba, así como la creación de un aula de competencias digitales, y la mejora y mantenimiento del parque de Campelos.

El BNG, a su vez, solicitó la autorización para la pesca de perca negra en el embalse del Umia, para lo que el gobierno local asegura “non temos problema en solicitar á Xunta a pesca neste espazo”, apuntó el alcalde, Sito Gómez.