Una nueva senda peatonal conectará la rúa N7 de Santa Lucía con As Cortiñas

El proyecto contará con la financiación del Plan +Provincia Cedida

Moraña impulsará un nuevo proyecto de humanización con la creación de una senda peatonal y la mejora de la conexión vial entre la rúa N7 de Santa Lucía -a la altura de la zona deportiva- y el lugar de As Cortiñas. Se prevé que el presupuesto ascienda a los 299.152 euros.

Se trata de una actuación diseñada por el gobierno local que contará con la financiación del Plan +Provincia de la Diputación. La intención es redistribuir los 3.705 metros cuadrados del actual vial reduciendo la zona para vehículos hasta los 2.324 metros cuadrados y ganando así 1.380 metros solo para peatones.

El alcalde asegura que con esta actuación se modernizarán también los servicios públicos y las redes de instalación de todo el entorno, eliminando posibles barreras arquitectónicas. Así, se cambiará el sistema de iluminación, saneamiento, pluviales y arquetas, y se instalarán muros de contención, barandillas, cunetas y señalizaciones.

Más allá de la senda peatonal y la humanización del espacio también se reducirán los niveles de contaminación y se reforzará la seguridad con límites de velocidad a 30 y 10 kilómetros por hora.

“Estamos ante un proxecto moi importante porque nos permitirá continuar coa nosa política de humanización amable que levamos anos desenvolvendo en Moraña, tanto no casco urbano como en moitas zonas do rural, e que fan que o noso concello sexa, cada vez máis, un sitio moi agradable para vivir”, apuntó el regidor.

En proceso de contratación

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y ya tiene en marcha su proceso de contratación.