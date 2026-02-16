Moraña despide a 21 estudiantes de Polonia e Italia

Participantes en el programa Cedida

El CPI Plurilingüe Santa Lucía de Moraña habló en polaco, italiano, castellano, gallego e inglés. Fue gracias al Programa Erasmus+, en el que participaron un total de 21 estudiantes procedentes de Somonino (Polonia), Moncalvo y Poggibonsi (Italia), que estuvieron durante la semana pasada.

La visita supuso el cierre de un ciclo de movilidades iniciado meses atrás, cuando alumnado de Moraña visitó ambos países. Ahora fueron las familias de la localidad de Ulla-Umia las que abrieron sus puertas, ya que se alojaron en los hogares de los morañeses.

Esta convivencia es una de las bases del programa Erasmus+, cofinanciado por la Unión Europea y que promueve no solo el intercambio académico, sino también el aprendizaje vital. Valores como la autonomía, la tolerancia o la comunicación intercultural, así como el sentimiento de pertenencia europea, según señalan desde el Santa Lucía, son los que se impulsan con esta iniciativa.

Actividades realizadas

Durante su estancia, el alumnado se integró en las clases ordinarias y desarrolló actividades específicas del Proxecto Documental Integrado el centro, que lleva por título 'Sementando futuro: a terra fala'.

Uno de los momentos más significativos fue el trabajo alrededor de las 'superabuelas', del artista gallego Yoseba MP, ahondando en la simbología del mandil de cuadros como elemento de memoria colectiva y que inspiró las creaciones elaboradas por el alumnado. También vivieron la celebración del Entroido, vistiendo dicho mandil.

Además, realizaron presentaciones sobre sus regiones de origen y compartieron reflexiones, actividades que se completaron con salidas didácticas a Santiago, a Pontevedra, a la capilla de A lanzada o al Parque Natural de Carreirón, en A Illa de Arousa. El centro de Moraña forma parte de este programa europeo desde 2014.