La Diputación financiará la tercera fase de los trabajos en el campo de fútbol de Mirallos

Campo de fútbol de Mirallos Cedida

La Diputación de Pontevedra aprueba una ayuda en el marco del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (PEID) de 101.000 euros para financiar la tercera fase de las obras del campo de fútbol de Mirallos, en Moraña.

Estas obras repercuten tanto en el interior, como en el exterior. En el interior se acondicionará el actual almacén para convertirlo en un nuevo vestuario y se colocará una barra en la cafetería. En el exterior se trabajará en la pavimentación, se colocarán barandillas de protección en la grada y se harán nuevos cierres.

El PSOE pide medidas para acabar las obras en el campo de Mirallos Más información

Se trata de una obra que acumula además muchos retrasos según denunció la oposición, que ya en más de una ocasión había solicitado que se acabaran las obras en este espacio inutilizado.

La segunda fase se proyectó en noviembre de 2024, también con fondos provinciales, pero después varias empresas rechazaron el proyecto tras ser adjudicadas.