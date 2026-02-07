El PSOE de Moraña denuncia de nuevo el deterioro de la pista entre A Rozavella y Rebón de Arriba

El mal estado de una pista en el río Gundeiro Cedida

El grupo municipal del PSOE de Moraña vuelve a alertar sobre el estado de la pista que conecta A Rozavella con Rebón de Arriba, en el punto donde el río Gundeiro discurre bajo la vía, tras comprobar que el firme continúa deteriorándose y que no se ha ejecutado una solución definitiva.

Los socialistas recuerdan que el 12 de noviembre de 2025 presentaron una moción solicitando una reparación adecuada de este tramo, ante el hundimiento progresivo del terreno y la necesidad de una evaluación técnica inmediata. Sin embargo, tras una visita reciente al lugar, el PSOE constata que la erosión sigue avanzando y que no se ha resuelto el problema.

Desde el grupo socialista advierten de que “as obras públicas non poden ser parches nin arranxos provisionais. Deben facerse para perdurar no tempo e cun control real de que os traballos se executan correctamente”, algo que, señalan, no se está garantizando.

“Insistimos na necesidade dunha actuación responsable e ben feita, que dea unha solución definitiva a este problema”, sentencian.